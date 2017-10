Suisse: Nouvelle accusation de viol contre Roman Polanski, la police ouvre une enquête

La police suisse a annoncé mardi enquêter sur des accusations d’agression sexuelle lancées contre Roman Polanski par Renate Langer, qui affirme que le réalisateur franco-polonais l’a agressée à Gstaad en 1972.

Renate Langer, qui dit avoir été violée quand elle avait quinze ans, a été interrogée le 26 septembre par la police suisse, a déclaré Krusni Hanspeter. Le chef de la communication de la police du canton de St. Gallen confirme ainsi l’existence d’une enquête dont les détails ont été publiés, mardi, par le New York Times.

