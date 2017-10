Les résidents de Las Vegas se sont mobilisés après la fusillade la plus meurtrière de l’histoire moderne des Etats-Unis. Des files d’attente, parfois longues de plusieurs heures, ont été observées devant les centres de dons du sang.

Une cagnotte a également été lancée en ligne pour venir en aide aux familles des victimes - 59 morts et près de 510 blessés. Les autorités locales ont indiqué qu’une cagnotte ouverte sur la plateforme GoFundMe, seulement quelques heures après la tuerie, avait récolté près de 3 millions de dollars (2,5 millions d’euros).

Les fonds « seront utilisés pour soutenir financièrement les victimes et leurs familles après l’horrible tuerie de masse », selon un communiqué sur le site.

Plusieurs célébrités, dont Mike Tyson, Kid Rock et le groupe de musique country Florida Georgia Line ont également apporté leur soutien. Les Raiders d’Oakland, qui veulent jouer à Vegas dès 2020, ont également fait un don de 50.000 dollars (42.000 euros).

