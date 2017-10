Attentat de Las Vegas: Il sauve une trentaine de personnes avant de prendre une balle dans le cou

Jonathan Smith va passer le reste de sa vie avec une balle logée dans l’épaule gauche, trace indélébile de la fusillade la plus sanglante de l’histoire moderne des Etats-Unis.

L’homme de 30 ans, réparateur de photocopieurs, a reçu dimanche soir une balle dans le cou pendant qu’il venait en aide à des spectateurs d’un concert de country pris pour cible par Stephen Paddock depuis le 32e étage de l’hôtel-casino Mandalay Bay.

Il sait qu’il est l’un des plus chanceux, capable de marcher en sortant de l’hôpital malgré ses blessures. L’homme était venu assister au concert de Jason Aldean avec son frère Louis Rust, qui fêtait ses 43 ans. Lorsque les coups de feu ont commencé à retentir, Jonathan Smith pensait qu’il s’agissait de feu d’artifice. Le concert ne s’est d’ailleurs pas interrompu de suite.

Mais les coups de feu n’ont pas cessé. Jason Aldean s’est alors tourné vers les membres du service de sécurité et a quitté la scène en courant. Les lumières se sont éteintes. Stephen Paddock avait ouvert le feu sur la foule, faisant 59 morts et près de 500 blessés.

Louis Rust a donné l’ordre aux membres de sa famille qui assistaient au concert - neuf personnes, dont des enfants - de prendre la fuite. Jonathan Smith, lui, a été séparé du reste de sa famille par le mouvement de foule. Il a alors entraîné des spectateurs avant de se réfugier sur un parking entre des véhicules. Selon une journaliste du Washington Post, il aurait ainsi sauvé la vie d’une trentaine de personnes.

Jonathan Smith, 30, saved ~30 people last night before he was shot in the neck. He might live w/the bullet for rest of his life. #vegasstrip pic.twitter.com/6hLujXWe51