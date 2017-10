VIDEO. Attentat de Las Vegas: Un jeune infirmier est mort en protégeant sa femme

ETATS-UNIS La fusillade a fait 59 mort et plus de 500 blessés...

Sonny Melton, 29 ans, fait partie des victimes de la fusillade de Las Vegas du 1er octobre 2017. — FACEBOOK

Un pêcheur d’Alaska. Une jeune étudiante. Une secrétaire éducative. Un infirmier mort en protégeant sa femme. Alors que le bilan de la fusillade de Las Vegas, la plus meurtrière de l’histoire des Etats-Unis, s’est alourdi, à 59 morts et plus de 500 blessés, les premières victimes ont été identifiées lundi soir.

>> A lire aussi : Que sait-on sur le suspect, Stephen Paddock?

« Il m’a sauvé la vie »

Sonny Melton, un infirmier du Tennessee de 29 ans, était au concert avec sa femme, Heather. Quand les premiers tirs ont retenti, « il m’a attrapé et a commencé à courir quand j’ai senti qu’il avait été touché dans le dos. Sonny était l’homme le plus aimant que j’aie jamais rencontré. Il m’a sauvé la vie et a perdu la sienne », a raconté son épouse, sous le choc, à la radio WYCB.

Gofundme page set up for 2015 Riverside Poly HS grad Angela Gomez, who was killed in the Las Vegas mass shooting pic.twitter.com/8PvIRuWXCG — Rob McMillan (@abc7robmcmillan) October 2, 2017

Angela Gomez, elle, avait sa vie devant elle à seulement 20 ans. Une page GoFundMe a permis de lever 32.465 dollars pour son enterrement. Lisa Romero, 48 ans, était une secrétaire aimée de tous au lycée Gallup, au nouveau Mexique. Adrian Murfitt, 35 ans, était, lui, à Las Vegas pour célébrer la fin de sa saison de pêche en Alaska, a indiqué sa sœur au Seattle Times.

Adrian Murfitt, 35, was a professional fisherman who loved fishing, his dogs and country music https://t.co/zWVpk32vDO pic.twitter.com/fTIyWbECvT — The Daily Beast (@thedailybeast) October 2, 2017

« Denise est morte dans mes bras »

Sur la dernière photo qu’elle a postée sur Facebook, Denise Salmon Burditus est tout sourire, aux côtés de son mari, la scène du festival derrière eux. « J’ai perdu ma femme de 32 ans, mère de deux enfants et bientôt grand-mère de cinq, lors de la fusillade de Las Vegas. Denise est morte dans mes bras, je t’aime chérie », a écrit son époux sur Facebook, selon la chaîne WSAZ.