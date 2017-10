La compagnie aérienne Monarch cesse ses activités, 110.000 personnes à rapatrier

La compagnie aérienne britannique Monarch, très prisée des vacanciers, a annoncé ce lundi avoir déposé le bilan ce qui l’oblige à cesser immédiatement ses activités. En conséquence, elle annule quelque 300.000 réservations.

Il s’agit de la plus importante compagnie aérienne britannique à être placée en cessation de paiements, a précisé l’Autorité britannique de l’aviation civile (CAA), qui va organiser à la demande du gouvernement britannique le retour des 110.000 passagers de Monarch actuellement à l’étranger.

We're sorry to announce that Monarch has suspended flights and holidays. Please check https://t.co/buw8yPzDGY for further information. pic.twitter.com/CA6jdMLu1C