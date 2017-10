EN DIRECT. Etats-Unis: Au moins 20 morts dans une fusillade à Las Vegas

11h16 : « Ça a commencé comme un bruit de verre brisé », confie une témoin de la scène

La fusillade a provoqué un vaste mouvement de foule et des scènes d’affolement parmi le public du concert et dans la ville du Nevada, connue pour ses casinos et ses hôtels de luxe.

« Ça a commencé comme un bruit de verre brisé. On a regardé autour de nous pour savoir ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, on a entendu pop-pop-pop-pop. On a pensé que c’était des feux d’artifice ou des pétards. Et on a réalisé que ce n’était pas le cas, que c’était des coups de feu », a raconté une spectatrice, Monique Dekerf à la chaîne CNN.

« On a pensé pour un moment, OK on va bien, il n’y a plus de tirs et puis ça a recommencé », a-t-elle ajouté.

Sa sœur, qui assistait avec elle au concert, a estimé que « les tirs venaient de la droite (…). C’était juste là, pas loin de nous », a-t-elle raconté.