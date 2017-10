VIDEO. Une fusillade lors d'un concert à Las Vegas fait au moins 2 morts, un suspect abattu

Un homme aurait ouvert le feu depuis l'hôtel Mandala Bay à Las Vegas — DAVID BECKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Une fusillade a eu lieu dimanche soir lors d’un concert sur le Strip, le boulevard principal de Las Vegas. Au moins deux personnes ont été tuées et 24 autres ont été blessées et hospitalisées, a indiqué un porte-parole de l'hôpital de la ville, cité par l'agence Reuters.

La police s’est déployée en force après des informations faisant état de tirs depuis l’hôtel-casino Mandala Bay, selon la police et des médias américains. Les faits se sont produits aux alentours de 22h30 (07h30 à Paris).

La police de la ville a indiqué sur Twitter qu'un suspect a été abattu et qu'elle n'était pour l'heure pas à la recherche d'auters tireurs.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

At this time we do not believe there are any more shooters. More information to come shortly from @Sheriff_LVMPD. — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

« Nous enquêtons sur des informations selon lesquelles il y a un tireur actif près ou aux alentours du casino Mandala Bay », avait tweeté la police un peu plus tôt dans la soirée, demandant aux habitants d’éviter la zone.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Plusieurs blessés à déplorer

Des coups de feu ont été tirés contre plusieurs personnes, dont un officier de police lors du concert qui se tenait en plein air, souligne le journal Las Vegas Sun. Un porte-parole de l’hôpital de la ville a déclaré à des médias américains qu’au moins 20 personnes étaient soignées pour des blessures par balle.

Sur des images postées sur Twitter, filmées durant le concert de musique country, on entend ce qui semble être de longues rafales de coups de feu, avant que la musique ne s’arrête.

Certains vols à destination de l’aéroport McCarran ont été détournés en raison de la fusillade.