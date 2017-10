Canada: Cinq blessés à Edmonton et un suspect arrêté dans un «acte de terrorisme»

La police canadienne a dit ce dimanche enquêter pour « acte de terrorisme » après l’agression d’un policier par un individu qui a ensuite heurté et blessé quatre autres personnes à Edmonton (Ouest) au Canada dans la nuit de samedi à dimanche.

Vers 20h15 locale samedi (02H15 GMT dimanche), un homme à bord d’une automobile a forcé vive allure des barrières de circulation puis a heurté un policier en faction pour une rencontre sportive à Edmonton, capitale de la province de l’Alberta.

L’homme est sorti de son véhicule puis s’est jeté sur le policier en le frappant de plusieurs coups de couteau avant de prendre la fuite à pied.

Un peu avant minuit, identifié à un barrage routier, le suspect a réussi à s’échapper à bord d’une camionnette qu’il a projeté ensuite sur des piétons dans deux endroits différents, selon le récit de la police.

Le conducteur aurait ensuite perdu le contrôle de sa camionnette qui s’est renversée, selon des témoins cités par des télévisions locales.

La police a simplement mentionné l’arrestation dimanche d’un individu sans révéler son identité.

« La police d’Edmonton a interpellé et placé en garde à vue un homme que nous pensons être responsable de ces actes de violence », a déclaré Rod Knecht, chef de la police d’Edmonton.

