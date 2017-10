VIDEOS. Référendum en Catalogne: La police a commencé à saisir les urnes

Le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy l’avait annoncé : le référendum d’autodétermination en Catalogne, interdit par la justice, n’aura pas lieu. La police nationale espagnole a commencé à saisir des urnes et des bulletins de vote, a annoncé dimanche le ministère de l’Intérieur à l’ouverture des bureaux de vote. « Voici les premières urnes et bulletins saisis par la police à Barcelone. Les agents continuent leur déploiement en Catalogne », affirme le ministère espagnol, photo à l’appui, dans un tweet envoyé à 9 heures.

Dans certains bureaux, la situation s’est rapidement tendue. Plusieurs milliers de personnes ont veillé toute la nuit aux abords des bureaux de vote afin que le référendum puisse avoir lieu. Pourtant, dès 9 heures du matin, heure d’ouverture, plusieurs centres ont été encerclés par des policiers anti-émeutes.

Les forces de l’ordre sont notamment entrées de force dimanche matin dans le bureau où devait voter le président indépendantiste de Catalogne Carles Puigdemont. Ils ont formé un cordon autour du centre sportif de Géron pour éloigner la foule, puis ont forcé l’entrée pour saisir le matériel de vote. La veille, l’homme politique avait annoncé sa volonté que le scrutin aille jusqu’au bout. Carles Puigdemont a annoncé avoir voté malgré la présence policière. Il s'est rendu à Cornella del Terri, à quelques kilomères du bureau où il aurait dû voter. Son vice-président Oriol Junqueras et de nombreux citoyens catalans ont aussi commencé à voter, selon les autorités régionales.

