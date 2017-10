La Corée du Nord ne montre pas d'«intérêt» pour un dialogue avec les Etats-Unis

Vents contraires sur une possible amorce de reprise de négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Pyongyang n'a montré «aucun signe d'intérêt» pour des pourparlers avec Washington, a estimé samedi le département d'Etat américain, dont le patron Rex Tillerson avait évoqué le même jour à Pékin l'ouverture de «canaux de communication» avec le régime de Kim Jong-un.

«Les officiels nord-coréens n'ont montré aucun signe d'intérêt pour des pourparlers sur la dénucléarisation», a déclaré la porte-parole de la diplomatie américaine Heather Nauert dans un communiqué, tout en rappelant l'existence de «plusieurs canaux pour communiquer avec des officiels au sein du régime nord-coréen», dont avait déjà parlé un peu plus tôt dans la capitale chinoise le secrétaire d'Etat.

