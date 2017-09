Irak: Le «Cheikh des snipers» qui abattait des djihadistes de Daesh meurt dans une bataille

Bassorah (Irak), le 30 septembre 2017 - Les funérailles de Abou Tahsine, surnommé le «Cheikh des snipers» qui abattait les djihadistes de Daesh. — HAIDAR MOHAMMED ALI / AFP

« Chasseur de Daesh » ou « œil de faucon » étaient ses autres surnoms.

Il ne se séparait jamais de son fusil d’assaut autrichien Steyr.

Trois cent vingt djihadistes de Daesh abattus. C’est ce dont se vantait Abou Tahsine, surnommé le « cheikh des snipers ». Ce combattant qui luttait contre l’organisation de l’Etat islamique est mort dans la bataille de Hawija (nord-ouest), ont annoncé samedi les forces paramilitaires du Hachd al-Chaabi.

Cet homme était reconnaissable à son allure – carrure massive etbarbe grise – et à sa tenue militaire beige surmonté d’un gilet de cuir, d’un keffieh à damier noir et blanc et de mitaines. Autre particularité de Abou Tahsine, il ne se séparait jamais de son fusil d’assaut autrichien Steyr.

Sniper depuis 1980

Selon Ahmad al-Assadi, le porte-parole de Hachd Chaabi, Abou Tahsine est tombé vendredi durant la bataille de Hawija (nord-ouest de l’Irak), alors qu’il s’était avancé dans une zone de combat avec l’EI, dans la montagne de Hamrine.

Dans une vidéo diffusée par cette milice, Abou Tahsine avait raconté avoir participé à de nombreuses guerres dans la région. « J’ai 63 ans et j’ai toujours été un tireur embusqué. Ma première guerre, c’était en 1973 dans le Golan » syrien lors du conflit israélo-arabe.

Il faisait partie de l’armée irakienne, dont un contingent avait participé aux côtés des troupes syriennes à la guerre contre Israël. Puis il fut sniper durant la guerre irako-iranienne (1980-1988), lors de l’invasion du Koweït par l’Irak (1990), avant de combattre l’armée américaine en 2003 puis de tourner son arme contre l’EI.

Surnommé également « chasseur de Daesh » ou « œil de faucon »

Lors des funérailles samedi à Joubeir, près de la ville de Bassora (sud), l’un de ses proches, Ahmad Ali Hussein, a raconté qu’Abou Tahsine, de son vrai nom Ali Jabbar al Salahi, était surnommé par ses compagnons d’armes le « cheikh des snipers », ou encore « œil de faucon » et « chasseur de Daesh ».

Les troupes irakiennes conduisent actuellement une double offensive contre les derniers bastions de l’EI dans le pays, à Hawija, et plus au sud dans la province d’Al Anbar (Rawa, Al Qaïm), à proximité de la frontière syrienne.