VIDEO. Etats-Unis: «Foutez le camp!», ordonne un général aux élèves-officiers racistes

Le général Jay Silveria lance aux élèves-officiers de l'Académie militaire de l'armée de l'air de Colorado Springs racistes de «foutre le camp». — Jerilee Bennett/AP/SIPA

Le coup de gueule du général Jay Silveria fait le tour du monde depuis vendredi.

Un suspect aurait été identifié.

En VO, ça donne « Get out ! » crié par le directeur d’une académie militaire américaine. En VF, on le traduit par « Foutez le camp ! ». Et ce coup de gueule s’adresse aux élèves-officiers de l’Académie de l’armée de l’Air à Colorado Springs après la découverte d’insultes racistes écrites sur la porte de cinq étudiants noirs.

"If you can't treat someone with dignity and respect--then you need to get out."-Lt. Gen. Jay B. Silveria, Superintendent @AF_Academy pic.twitter.com/njCktv5Fmp — U.S. Air Force (@usairforce) September 28, 2017

La vidéo du discours du général Jay Silveria, directeur de l’académie devant les élèves-officiers, est sur toutes les télés des Etats-Unis et fait le tour du monde depuis vendredi. « Si vous n’êtes pas capable de traiter quelqu’un d’une autre race ou d’une autre couleur de peau avec dignité et respect, alors il faut partir. Si vous n’êtes pas capables de traiter quelqu’un avec dignité et respect, foutez le camp ! », a-t-il déclaré dans ce discours filmé par l’académie, équivalent de l’Ecole de l’air française, et mis en ligne sur son site.

« Rentre chez toi, le Nègre », écrit sur la porte de chambre d’étudiants noirs

Cinq étudiants noirs en année préparatoire à cette école, qui forme les futurs officiers de l’armée de l’Air américaine, ont trouvé lundi des injures racistes sur leur porte. L’un d’eux a posté sur Facebook une photo d’une ardoise blanche sur laquelle était inscrite : « Rentre chez toi, le Nègre ». Des parents ont alors alerté le corps enseignant.

Jeudi, le directeur de l’académie a réuni tous les enseignants et tous les étudiants à l’heure du déjeuner, pour leur rappeler que « ce genre de comportement n’a sa place ni dans les classes préparatoires, ni à l’académie, ni dans l’armée de l’Air américaine ».

Les étudiants écoutaient, au garde-à-vous, lorsque leur directeur leur a demandé de sortir leur smartphone de leur poche. « Je suis sérieux, prenez vos téléphones, je veux que vous fassiez une vidéo de tout ceci, que vous la gardiez, que vous l’utilisiez ».

La réaction du directeur de l’Académie de l’armée de l’Air était largement saluée vendredi sur les réseaux sociaux et montrée en boucle sur les chaînes de télévision américaines. « Je suis d’accord, le racisme n’a pas sa place parmi nos militaires ou dans notre pays », a notamment tweeté le sénateur républicain John McCain.

Important statement by Lt. Gen. Silveria @AF_Academy. I agree, there's no place for racism or bigotry in our military or this great nation. https://t.co/B5nNlGFmwE — John McCain (@SenJohnMcCain) September 29, 2017

Interviewé vendredi par CNN, le général Silveria a expliqué avoir voulu convaincre les élèves-officiers de l’importance de la diversité au sein d’un groupe. « En fin de compte, ces jeunes hommes et jeunes femmes vont devenir des lieutenants de l’US Air Force. Ils iront au combat et ils prendront des décisions de vie ou de mort sur le champ de bataille. Nous avons besoin de ces idées diverses », a-t-il noté.

Selon un journal local, un suspect aurait été identifié après une analyse graphologique mais l’académie militaire s’est refusée vendredi à tout commentaire. Une enquête est en cours et « nous ne pouvons donner aucun détail actuellement », a indiqué à l’AFP un porte-parole de l’académie.

Les Noirs représentent 19 % des troupes de l’armée américaine mais que 9 % des officiers

La question raciale est sensible au sein des forces armées que dans le reste de la population : les minorités y sont très largement représentées mais plus on monte dans la hiérarchie, plus les Blancs sont majoritaires. Selon des chiffres du Pentagone actualisés en juillet, les Noirs représentent 19 % des troupes à eux seuls (alors que leur part de la population américaine tourne autour de 13 %). Mais quand on monte dans la hiérarchie, les Noirs ne représentent plus que 9 % des officiers de l’armée américaine.

Toutes minorités confondues (Hispaniques, Asiatiques, multiraciaux), les militaires se déclarant non-blancs représentent 29 % des effectifs, mais seulement 17 % des officiers.