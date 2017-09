Cuba: Washington rappelle la moitié de ses diplomates après les «attaques acoustiques»

Un canon à son de l'armée américaine (illustration). — J.Martin/AP/SIPA

Le mystère des attaques acoustiques contre des diplomates américains à Cuba n’est toujours pas résolu. Mais les Etats-Unis ont décidé vendredi de rappeler « plus de la moitié » du personnel de leur ambassade. Le secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson a toutefois souligné que Washington « maintenait » ses relations diplomatiques avec La Havane.

« Tant que le gouvernement de Cuba ne pourra pas assurer la sécurité du personnel gouvernemental américain à Cuba, notre ambassade sera limitée au personnel indispensable afin de minimiser les risques d’exposition », a dit le haut responsable. Le personnel non indispensable, ainsi que toutes les familles des employés, sont rapatriés.

Le département d’Etat, qui parlait jusque-là d'« incidents » ayant provoqué plusieurs « symptômes » sans préciser lesquels, évoque cette fois des « attaques précises » ciblant ses diplomates. Cette mystérieuse affaire n’a été dévoilée que début août, mais les premiers « symptômes physiques » ont été signalés fin 2016.

« Des lésions importantes »

« Ces employés ont subi des lésions importantes en raison de ces attaques », notamment des pertes d’audition, des problèmes d’équilibre et de sommeil, des maux de tête, a souligné le responsable. Certains ont dû être rapatriés pour être soignés aux Etats-Unis.

L’enquête n’a toutefois pas encore permis d’identifier la cause et les auteurs de ces « attaques », récemment qualifiées de « harcèlement acoustique » par un syndicat de la diplomatie américaine. Elle se poursuit. Rex Tillerson n’est donc pas allé jusqu’à fermer l’ambassade -- une des options qu’il avait dit étudier --, mais sa décision risque tout de même de ne pas plaire aux Cubains, qui avaient appelé à ne pas « politiser » cette affaire.

Restrictions sur les visas

Parmi les autres mesures annoncées par un haut responsable du département d’Etat, trois jours après une rencontre à Washington entre les chefs de la diplomatie américaine et cubaine, Rex Tillerson et Bruno Rodriguez Parrilla : l’octroi de visas de routine américains à Cuba est « suspendu pour une durée indéterminée » et les voyages sur place de responsables gouvernementaux américains seront limités, pour l’instant, aux nécessités de l’enquête sur cette troublante affaire.

Enfin, le département d’Etat va aussi appeler les ressortissants américains à éviter de se rendre sur cette île très touristique en raison des risques liés à ces « attaques », qui ont jusqu’ici touché 21 employés de l’ambassade, parfois dans des hôtels, selon ce responsable.