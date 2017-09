Etats-Unis: Un Breton soupçonné d’être un trafiquant de drogue sur le darknet arrêté à Miami

Un Breton soupçonné d'être un baron de la drogue sur le darknet a été arrêté aux Etats-Unis (illustration) — Pixabay

Un trentenaire résidant à Plusquellec, une commune d’un peu plus de 500 habitants des Côtes-d’Armor, a été interpellé fin août par les policiers fédéraux à son arrivée sur le sol américain, à Miami (Floride).

L’homme âgé de 38 ans est suspecté d’être un important trafiquant de drogue sur le darknet, d’après les informations du Miami Herald.

OxyMonster sur le darknet

L’homme, qui se rendait au concours de la plus longue barbe du monde à Houston (Texas), a pu être arrêté au terme d’une longue enquête sur l’internet clandestin. Soupçonné d’être un baron de la drogue, le Breton se faisait appeler OxyMonster sur le darknet où il proposait ses produits.

Internet parallèle, le contenu du darknet n’est accessible qu’à l’aide d’un navigateur spécifique et on y surfe dans l’anonymat le plus total. Créé à l’origine pour aider les dissidents chinois à communiquer entre eux sans être identifiés, le réseau est vite devenu une sorte de poubelle du web où l’on peut, par exemple, engager un tueur à gage, acheter de la drogue, des armes ou de faux papiers d’identité à l’aide de la monnaie électronique, le bitcoin.

500.000 dollars en bitcoins

Le Breton avait tout d’abord été repéré par les policiers américains car ils pensaient avoir affaire à un simple vendeur en Europe et aux États-Unis. Mais leur enquête leur a permis, par la suite, de découvrir qu’il « donnait des conseils sur Internet pour le trafic et garder l’anonymat. » En poursuivant leurs investigations et en se livrant à des recoupements, notamment sur les réseaux sociaux, ils ont mis la main sur sa véritable identité.

Lors de son arrestation, l’ordinateur portable du suspect a été saisi et les enquêteurs y ont découvert la trace de l’équivalent de 500.000 dollars (environ 420.000 euros) en bitcoins et le pseudo OxyMonster. Au cours de ses auditions, le suspect n’a pas contesté son identité. Placé en détention à Miami, il encourt la prison à vie.

