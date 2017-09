VIDEO. Rohingyas en Birmanie: L’ONU réclame un «arrêt des opérations militaires» dans l'ouest du pays

Une rare réunion publique du Conseil de sécurité de l’ONU s’est tenue jeudi sur la Birmanie à la demande par sept de ses 15 membres --la dernière remontait à 2009. A cette occasion le patron de l’ONU a haussé le ton ce jeudi, au moment où la minorité rohingya était frappée par un nouveau drame avec la mort d’au moins 15 réfugiés dans un naufrage.

Antonio Guterres a réclamé un « arrêt des opérations militaires » dans l’ouest de la Birmanie et dénoncé un « cauchemar humanitaire », Il aussi demandé au gouvernement birman un « accès humanitaire » dans la zone de conflit et « le retour en sécurité, volontaire, digne et durable » dans leurs régions d’origine des réfugiés ayant fui au Bangladesh.

Le nombre de Rohingyas réfugiés dans ce pays depuis fin août pour échapper aux violences en Birmanie a franchi jeudi la barre du demi-million, selon les Nations unies, soit l’un des plus importants déplacements de population de ce début de XXIe siècle en Asie.

« Il n’y ani nettoyage ethnique, ni génocide en Birmanie », a assuré au Conseil Thaung Tun, conseiller birman à la sécurité nationale. « Le terrorisme n’a pas sa place dans un monde civilisé », a-t-il ajouté lors de la réunion de la plus haute instance onusienne, divisée sur le dossier birman.

Violence in Myanmar – whether by the military or radical elements – must end; Rohingya must be allowed to return home. pic.twitter.com/JGV04eWUm3