Californie: Gigantesque course-poursuite sur l'autoroute, le suspect abattu

Un homme suspecté d'homicide a été abattu près de San Francisco après une course-poursuite sur l'autoroute, le 27 septembre 2017. — Noah Berger/AP/SIPA

Carmageddon sur l’autoroute. Mercredi, une gigantesque course-poursuite entre un homme suspecté d’homicide et une dizaine de voitures de police s’est terminée en plein milieu de l’I-80, près d’Emeryville, à l’est de San Francisco, bloquant la circulation dans les deux sens sur une dizaine de voies. L’homme, qui est sorti armé de son véhicule, a été abattu. L’événement a été largement documenté sur Twitter par les automobilistes immobilisés.

Aerial view of the traffic stopped because of standoff with homicide suspect on I-80 https://t.co/o4rRC6ALqJ pic.twitter.com/7tRJrPaZe2 — KTVU (@KTVU) September 27, 2017

Traffic at standstill on WB-I80 after police pursuit ends in crash. Reportedly guns drawn. pic.twitter.com/u8WIE2JJMl — Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) September 27, 2017

Carmageddon on 80 in Emeryville pic.twitter.com/hd8QaWVzL2 — Occupied in Oakland (@itsowalkable) September 27, 2017

#BREAKING video of shots fired by swat team. I witnessed this unfold along with commuters stuck on I-80. Scary. pic.twitter.com/rDpXskc8Qq — Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) September 27, 2017

Selon la police, le suspect est sorti armé de son véhicule et a ouvert le feu. Les autorités ont alors riposté de plusieurs dizaines de balles. L’homme a été emmené à l’hôpital où il est décédé.