Elue il y a un an à la tête de la mégalopole japonaise, Yuriko Koike vient de lancer son propre parti en vue des élections législatives…

Elle veut « en finir avec la politique de la vieille école » et est en mesure d'inquiéter le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir. La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike, qui vient de créer son Parti de l’Espoir en vue des prochaines législatives nipponnes, multiplie depuis quelques mois les comparaisons à Emmanuel Macron.

« Notre parti regroupe ceux qui veulent une politique et des réformes sans entrave », a-t-elle déclaré mercredi en évoquant les intérêts particuliers de la vieille classe politique. « Les élections anticipées [provoquées par le Premier ministre, qui a annoncé lundi la dissolution de la chambre basse du Parlement] sont une chance pour le changement », estime-t-elle.

«Le président Macron et moi-même cherchons de nouvelles perspectives»

Se revendiquant à droite, Yuriko Koike, ancienne membre du Parti libéral-démocrate au pouvoir, n’en veut pas moins rassembler des personnalités issues de diverses sensibilités pour bousculer « le monde de Kasumigaseki » - le quartier des ministères à Tokyo -, se référant ouvertement à ce qu’a fait Emmanuel Macron en France avec son mouvement En Marche puis son parti La République en marche. « Je fais la même chose que lui, en essayant d’avoir à l’Assemblée [métropolitaine] un maximum d’élus qui aspirent à réformer », déclarait-elle déjà à l’agence Reuters en mai.

L’ex-animatrice de télévision, qui a fait ses débuts en politique comme ministre de l’Environnement avant de passer à d’autres fonctions, a déjà à son actif le renversement de la majorité de l’assemblée de Tokyo avec son « mouvement » Tomin First (les citoyens de la capitale d’abord). Celle qui, il y a dix ans, était déjà citée comme l’une des personnalités ayant le plus de chances de devenir la première Première ministre du Japon est désormais prête à en découdre au niveau national avec son nouveau parti, qu’elle préparait en coulisses depuis des mois.

« Les gens se tournent vers de nouveaux partis car ils pensent qu’aucune nouvelle voie ne sera ouverte ou que les réformes ne seront pas menées, si on laisse les choses aux mains des partis existants. Le président Macron et moi-même cherchons de nouvelles perspectives et avons tous deux reçu le soutien de nombreuses personnes », déclarait-elle encore en août.

M.C.