Corée du Nord: Pour l'instant, la tension est «plus politique que militaire», selon l'armée américaine

Les relations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sont tendues actuellement, mais cette atmosphère « chargée » reste davantage politique que militaire, a assuré mardi le chef d’état-major américain, le général Joe Dunford, soulignant néanmoins les progrès technologiques réalisés par Pyongyang.

>> A lire aussi : «Il ne peut pas y avoir de nouvelle guerre», la Corée du Sud appelle les Etats-Unis à «éviter l'escalade» avec Pyongyang

« L’espace politique est clairement très chargé à l’heure actuelle, mais nous n’avons constaté aucun changement dans la position des forces nord-coréennes », a-t-il indiqué au cours d’une audition devant la Commission des forces armées du Sénat américain. Questionné par les sénateurs sur la capacité nord-coréenne a atteindre les Etats-Unis avec un missile balistique intercontinental, il a estimé: «C'est peut-être dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 18 mois, quoi qu'il en soit, c'est bientôt» et appelé à «se conduire comme si ce n'était qu'une question de temps».

whether 3 months, or 6 months or 18 months, it is soon when #NoKor will have that nuclear capability, says Dunford