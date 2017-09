Londres: Mouvement de panique dans le métro après une explosion

Illustration - Métro londonien — BEN STANSALL / AFP

Panique dans le métro de Londres. La station de métro Tower Hill, dans le centre de la capitale britannique, a été évacuée ce mardi après que des passagers ont entendu une détonation, rapporte la presse britannique.

Des témoins ont indiqué avoir entendu un « bruit sourd » et vu de la fumée après une explosion. Le contexte est tendu outre Manche alors que la ville a été l’objet d’un attentat dans le métro le 15 septembre dernier. La station de métro a été évacuée et des témoins ont fait état d’un important mouvement de panique suivi d’une bousculade.

Tower Hill Station closed after a small scale explosion in a bag , passengers fled in panic, injuries n stampede #London #fire pic.twitter.com/RBSRQQXRGK — Murtaza Ali Shah (@MurtazaGeoNews) September 26, 2017

Une batterie défectueuse à l'origine de la détonation

La police des transports britanniques ainsi que les pompiers ont rapidement émis et confirmé l’hypothèse d’une batterie défectueuse contenue dans le sac d’un passager qui aurait pris feu.

.@BTP confirm #TowerHill small explosion on train is NOT suspicious. Believed to be caused by a mobile phone charger https://t.co/mtiGLVljko pic.twitter.com/oHVKbKe7IG — London Fire Brigade (@LondonFire) September 26, 2017

Incident at Tower Hill station is not suspicious. Fire believed to have been caused by mobile phone charger overheating. @LondonFire pic.twitter.com/LGC8LtEiXi — BTP (@BTP) September 26, 2017

Des images publiées sur Twitter par les pompiers de la ville montrent un petit appareil en feu dans un des wagons du métro.

We've dealt with a small explosion on a train at #TowerHill station. It is believed to have been caused by a mobile phone charger. pic.twitter.com/kto6VMA3G2 — London Fire Brigade (@LondonFire) September 26, 2017

>> A lire aussi : Cinq personnes blessées à Londres dans une attaque à l'acide

Le 15 septembre, un attentat, le cinquième en six mois, a touché le Royaume-Uni. L’attaque, perpétrée avec un engin artisanal qui a mal fonctionné, placé dans une rame de métro à une heure de pointe, a fait 30 blessés, dont aucun grave, à la station de Parsons Green, dans le sud-ouest de la capitale britannique.

Le groupe djihadiste de l'Etat islamique a revendiqué l’attentat mais les autorités britanniques restent circonspectes.