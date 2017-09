VIDÉO. L'escalade continue, la Corée du Nord menace d'abattre les bombardiers américains

Le chef de la diplomatie nord-coréenne, Ri Yong Ho, a affirmé lundi à des journalistes à New York que le président américain Donald Trump est le premier à avoir « déclaré une guerre » à son pays. « Tous les Etats membres (de l’ONU) et le monde entier devraient clairement se rappeler que ce sont les Etats-Unis qui ont les premiers déclaré la guerre à notre pays », a-t-il précisé.

“Remember that it was the U.S. who first declared war on our country,” North Korea's Foreign Minister says as he speaks to media in NYC pic.twitter.com/9uSUpTHV7Y