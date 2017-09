Etats-Unis: Le gendre de Donald Trump a utilisé une messagerie privée pour ses échanges professionnels

L’ironie avec un grand « i ». Après des mois de campagne électorale américaine passés à attaquer son adversaire Hillary Clinton sur son utilisation d’un serveur d’emails privé pour ses correspondances professionnelles, Donald Trump se trouve confronté à une situation similaire dans son entourage (très) proche.

Jared Kushner, conseiller et gendre du président, aurait lui-même utilisé un compte privé pour échanger des courriels avec des membres de l’équipe présidentielle, rapporte le site Politico ce dimanche.

Politico: Jared Kushner used private email to conduct White House business, set up the account after the election. https://t.co/QYC6QjmzCc