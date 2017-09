Que va devenir l'accord nucléaire iranien après le test de missile de Téhéran?

La France s’est dite « extrêmement préoccupée » et Israël a dénoncé une « provocation » de Téhéran. L’avenir de l’accord sur le nucléaire iranien semblait de plus en plus incertain samedi, le président américain Donald Trump l’ayant jugé remis en cause par un nouveau test de missile de Téhéran.

« L’Iran vient de tester un missile balistique capable d’atteindre Israël. Ils travaillent aussi avec la Corée du nord. Nous n’avons pas vraiment un accord ! », a tweeté le président américain samedi.

