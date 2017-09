VIDEO. Ouragan Maria: Plus de 70.000 personnes évacuées à Porto Rico après la rupture d'un barrage

Le barrage de Guajataca, dans le nord-ouest de l’île de Porto Rico, n’a pas supporté les pluies diluviennes apportées par l’ouragan Maria. La construction a cédé vendredi après-midi provoquant des inondations soudaines et une « situation extrêmement dangereuse » le long du Rio Guajataca.

Le service météorologique de Porto Rico a émis une alerte inondations et plus de 70.000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer le secteur. « Toutes les zones entourant la rivière Guajataca doivent évacuer immédiatement. Des vies sont en danger », a indiqué le service météo sur son compte Twitter. Le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello, a peu après ordonné l’évacuation de quelque 70.000 personnes dans cette zone.

All Areas surrounding the Guajataca River should evacuate NOW. Their lives are in DANGER! Please SHARE! #prwx