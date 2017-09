Bali: Alerte maximale par crainte de l'éruption du volcan endormi

La dernière éruption date de 1963… et avait provoqué la mort de 1.000 personnes. Les autorités indonésiennes ont décrété vendredi l’état d’alerte maximale sur l’île touristique de Bali, craignant l’éruption d’un volcan endormi depuis plus de 50 ans, après que des séismes ont poussé des milliers de personnes à fuir.

Le volcan Agung, à environ 75 kilomètres de la ville touristique de Kuta, gronde depuis le mois d’août et les autorités ont recommandé aux gens de rester à plus de neuf kilomètres de son cratère. Cette semaine, des centaines de séismes de faible intensité ont secoué la montagne, obligeant 10.000 personnes à abandonner leurs foyers vendredi par crainte d’une éruption volcanique.

Sur Twitter, certains internautes partagent des photos de Balinais qui quittent leur domicile.

