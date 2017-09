L'ouragan Maria a fait au moins 21 morts dans les Caraïbes, Porto Rico «anéanti»

CATASTROPHE Maria, oscillant entre les catégories 4 et 5 lorsqu’il a touché Porto Rico, a fait d’énormes dégâts et des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans des refuges…

L'île de Puerto Rico a été ravagée par l'ouragan Maria — HECTOR RETAMAL / AFP

L’ampleur des dégâts commençait seulement à émerger à Porto Rico, « anéanti » par le passage de l’ouragan Maria qui a fait au moins 21 morts dans les Caraïbes, et apporte dans son sillage des inondations potentiellement « catastrophiques ».

L’ouragan, désormais classé en catégorie 3 (sur une échelle de 5), est passé jeudi soir à environ 130 kilomètres au nord de la République dominicaine, en direction des îles britanniques Turques-et-Caïques.

Trois personnes ont été tuées jeudi en Haïti, selon un premier bilan établi par le ministère de l’Intérieur.

« Porto Rico est absolument anéantie »

La Dominique, frappée de plein fouet mardi, paye le plus lourd tribut avec un bilan qui est passé de 7 à au moins 15 morts, selon le Premier ministre du petit territoire, Roosevelt Skerrit.

« Porto Rico est absolument anéanti », a pour sa part déclaré le président américain Donald Trump en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. L’île « est dans un état très, très, très délicat… Le réseau électrique est détruit », a-t-il ajouté, confirmant une visite prochaine sur le territoire des Grandes Antilles.

La veille, il avait décrété l’état de catastrophe naturelle, libérant des fonds fédéraux pour l’aide d’urgence et la reconstruction à Porto Rico où la plupart des infrastructures ont été endommagées.

Pluies diluviennes

Selon le Centre américain des ouragans (NHC), les pluies pourraient atteindre 50 à 75 cm d’ici samedi, voire 90 cm par endroits.

Maria, oscillant entre les catégories 4 et 5 lorsqu’il a touché Porto Rico, a fait d’énormes dégâts et des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans des refuges. Malgré des pillages, les habitants tentaient aussi de déblayer et de nettoyer les rues encombrées de débris.

Ricardo Rossello, le gouverneur de ce petit territoire américain de 3,5 millions d’habitants réputé pour ses plages de sable fin et ses eaux turquoises, a demandé aux habitants de rester chez eux et de laisser les équipes de secours faire leur travail.

« Dans l’immédiat, les gens n’ont rien à faire en dehors de leur maison ou des abris. Quasiment toutes les routes sont coupées », a-t-il assuré, mettant en garde la population contre l’arrivée de nouvelles pluies diluviennes. « Le pire est devant nous », a-t-il prévenu.

Porto Rico d’électricité « pendant quatre à six mois »

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par une résidente du quartier de Toa Baja montrait les flots atteignant le deuxième étage de sa maison. « Nous sommes pris au piège, Dieu ne nous aide pas, nous ne pouvons rien faire », déplorait cette femme. « Nous ne pouvons pas grimper (sur le toit) à cause du vent, regardez les vagues d’eau », lançait-elle.

This video is also from PR today. From the town Toa Baja. Its in Spanish. pic.twitter.com/RTzSrVdqiS — Antonio Paris (@AntonioParis) September 20, 2017

Maria est « la tempête la plus dévastatrice » du siècle, selon les autorités de l’île. En 1928, l’ouragan Okeechobee avait fait 300 morts.

L’île pourrait être privée d’électricité « pendant quatre à six mois », a prévenu la maire de la capitale, Carmen Yulin Cruz, citée par NBC.

La Dominique « pratiquement ravagée »

Comme Porto Rico, plusieurs îles des Caraïbes ont été touchées par Maria, après Irma il y a deux semaines.

Plus au sud, la Dominique est « pire qu’une zone de combat » après le passage mardi de Maria, a déclaré Roosevelt Skerrit. « Jusqu’à présent, nous avons enterré au moins 15 personnes », a-t-il dit à la télévision d’Antigua et Barbuda, un pays voisin. « Ce sera un miracle si nous n’avons pas d’autres morts » alors qu’une vingtaine de personnes sont portées disparues et qu’une partie de l’île reste coupée du monde.

Vue aérienne des dégâts à la #Dominique, Forêts de l'île et habitations dévastées, dégâts typiques de cat. 5. VIdéo: https://t.co/wrAQE90k0J pic.twitter.com/FYbvcSD4Xr — Keraunos (@KeraunosObs) September 20, 2017

Nouvelles photos montrant la dévastation à la #Dominique qui craint un bilan humain beaucoup plus lourd. #Maria Pics @NationBarbados pic.twitter.com/5Y9UODOfsf — Keraunos (@KeraunosObs) September 20, 2017

Des images aériennes de l’AFP montrent une partie de la Dominique jonchée de débris, notamment de toitures arrachées. Le Centre des situations d’urgence des Caraïbes (CDEMA) estime les dommages à « 70-80 % des constructions ».