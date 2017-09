Législatives allemandes: Courageuse, intelligente, normale… Angela Merkel vue par les députés français

Regensburg (Allemagne), le 18 septembre 2017. Angela Merkel lors d'un meeting pour les élections législatives. — Christof STACHE / AFP

Les Allemands sont appelés aux urnes pour les législatives, dimanche.

Après trois mandats, Angela Merkel est la favorite de ce scrutin.

Plusieurs députés français membres de l’ancien groupe d’amitié franco-allemande à l’Assemblée nationale louent son action à la tête du pays depuis 2005.

Gérard Bapt se marre. « Moi aussi, j’ai fait quatre mandats et on n’en fait pas tout un plat ! » Sauf que ce n’est pas dans la deuxième circonscription de Haute-Garonne qu’Angela Merkel se présente aujourd’hui, en grande favorite. Au pouvoir depuis 2005, la chancelière (CDU, conservatrice) devrait enquiller un quatrième règne à la tête de l’Allemagne, dimanche, à l’issue des élections législatives.

Membre de l’ancien groupe d’amitié franco-allemande à l’Assemblée nationale, l’ex-député PS Gérard Bapt commence par citer le côté « fruste » et « rude » de celle qui affectionne la soupe à la patate et la randonnée quand on l’interroge. Mais il reconnaît aisément son intelligence politique. « Angela Merkel a su composer avec les sociaux-démocrates. Et regardez comment ils sont isolés aujourd’hui. Ils n’arrivent pas à sortir de son orbite… »

Merkel ou le « désir ardent de normalité »

Principal challenger face à « Mutti » (« maman » en allemand) lors de ces législatives, Martin Schulz a adhéré, à sa manière, à l’analyse de Gérard Bapt. Indiquant qu’il se représenterait à la tête du parti social-démocrate en cas de défaite, il a déjà fait comprendre à tout le monde que celle-ci semblait inévitable.

Sans doute parce qu’Angela Merkel incarne la stabilité si chère outre-Rhin. Celle qui répond comme personne « au désir ardent de normalité », comme le décrypte le philosophe Peter Sloterdijk. « Et puis, lâche l’ancien député (PS) Razzy Hammadi, les Allemands sont d’abord soucieux du dynamisme économique. Et avec Merkel, ils savent qu’ils ne seront pas déçus… »

Le coup de poker de l’accueil des migrants

Le pays demeure encore la principale puissance économique européenne et le troisième exportateur mondial derrière les États-Unis et la Chine. Mais l’avenir est plus incertain : l’industrie automobile, empêtrée dans le scandale du diesel, souffre et la population active vieillit inéluctablement depuis deux décennies.

C’est aussi pour cela qu’Angela Merkel a accepté, ces dernières années, d’accueillir un million de migrants à l’intérieur de ses frontières. Pour redynamiser son pays, elle a pris un gros risque politique. C’est donc son « courage » que retient d’abord Philippe Folliot, le député (LREM) du Tarn, vice-président du groupe d’amitié franco-allemande jusqu’en juin dernier.

« Un mauvais mandat, c’est long… »

« Quand on voit toute l’histoire chez nous pour accueillir 25.000 ou 30.000 réfugiés… C’est une vraie leçon d’humanité qu’Angela Merkel nous a donnée », indique le député qui ne peut s’empêcher de citer Emmanuel Macron comme étant le seul « à être dans cette même lignée ».

Mais la Constitution ne permettra pas à Emmanuel Macron d’enchaîner, comme son homologue allemande, quatre mandats à la tête de la France. Razzy Hammadi le regretterait presque. « Le monde change vite, très vite même. Mais je pense que dans ce cadre, on a plus que jamais besoin de stabilité, en réalité… » Et puis, comme le conclut Philippe Folliot, plus prosaïque : « Un mauvais mandat, c’est long ! Mais quatre bons mandats, c’est court… »