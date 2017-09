VIDEO. Séisme au Mexique: Course contre la montre pour les secouristes pour sortir les survivants

Le bilan provisoire du séisme au Mexique fait état de 233 morts, le 20 septembre 2017. — RONALDO SCHEMIDT / AFP

Le séisme de magnitude 8,2, qui a touché le sud du Mexique vendredi 7 septembre, a fait 233 morts et plus de 200 blessés.

La catastrophe est survenue 32 ans jour pour jour après le tremblement de terre de 1985, qui avait fait plus de 10.000 morts.

Situé à la jonction de cinq plaques tectoniques, le Mexique est l’un des pays du monde où l’activité sismique est la plus forte.

Plus de 24 heures après la catastrophe, chaque minute compte. C’est une véritable course la montre qui s’engage au Mexique où les secouristes redoublent leurs efforts pour sauver les survivants des décombres d’une école où 21 enfants ont péri lors du séisme qui a fait au moins 233 morts dans la région de Mexico mercredi.

« J’ai vu cinq enfants vivants mais ils sont prisonniers de tiges métalliques », a confié à l’AFP mercredi, un secouriste de la protection civile.

Une trentaine d’enfants restent portés disparus

Selon lui, « le sauvetage pourrait encore demander plusieurs heures » dans les décombres de l’école primaire et secondaire Enrique Rebsamen, à l’extrême sud de la capitale. « Couper les tiges sans blesser les enfants est un travail très délicat ». Mais le temps presse, car « les appareils montrent que les battements de leurs cœurs sont déjà faibles », a-t-il ajouté. Au moins 21 élèves âgés de 7 à 13 ans, ainsi que cinq adultes, sont morts et une trentaine d’enfants restent portés disparus, selon les services de secours. Jusqu’à présent, 11 enfants et une maîtresse ont été extraits vivants des décombres.

Au total, « nous avons 102 personnes (mortes) à Mexico, en comptant les enfants de l’école Rebsamen, 69 (dans l’Etat de) Morelos, 43 à Puebla, 13 dans l’Etat de Mexico, cinq dans le Guerrero, un à Oaxaca », a déclaré à la chaîne Televisa le directeur de la Protection civile, Luis Felipe Puente, revoyant le bilan à la hausse au lendemain du séisme. A Mexico « 50 personnes ont été sauvées des décombres des bâtiments effondrés », a déclaré le président mexicain Enrique Peña Nieto, dans un message télévisé.

« Nous continuons à rechercher des gens »

Plusieurs pays, dont Israël, le Chili et le Salvador ont annoncé l’envoi de renforts au Mexique. Dans les rues de Mexico, des dizaines de personnes attendaient angoissées des nouvelles de proches disparus. Un militaire brandissait une grande affiche verte où figuraient les noms de rescapés, a constaté l’AFP. Les dégâts se concentraient dans le sud de la ville et les quartiers branchés de la Roma et la Condesa, connus pour leurs bars et restaurants et où résident de nombreux étrangers.

On compte une quarantaine de bâtiments écroulés à Mexico, mégalopole de 20 millions d’habitants, selon le maire Miguel Angel Mancera, qui assure que « nous continuons à rechercher des gens ». Au moins 40 personnes ont été retrouvées en vie dans deux bâtiments écroulés, a-t-il fait savoir, ajoutant que les structures de quelque 600 autres constructions allaient être inspectées. Dans les Etats de Puebla et Morelos, où se trouvait l’épicentre du séisme, les recherches se poursuivaient également. Dans la ville de Cuernavaca, capitale de Morelos, au sud de Mexico, on déplorait d’importantes destructions, selon une vidéo de l’AFP.

