VIDEO. Attentat de Londres: La police britannique annonce deux nouvelles arrestations

La police britannique a arrêté deux nouvelles personnes, ce mercredi, dans le cadre de l’enquête sur l’attentat à la bombe artisanale dans une rame du métro londonien de vendredi dernier. Au total, cinq hommes, ont été interpellés, quatre jours après l’attaque qui a fait 30 blessés dans le métro londonien.

Two more arrests in #ParsonsGreen investigation - five men now in custody. https://t.co/NPr2f4muFk pic.twitter.com/MjyBBID2o3