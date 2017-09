Menace nord-coréenne: Le Japon renforce sa défense antimissiles

Un système sol-air PAC-3 déployé au Japon pour se prémunir d'un possible lancer de missile nord-coréen, à Tokyo le 14 avril 2016. — NEWSCOM/SIPA

Le Japon déploiera mardi un système de défense antimissiles supplémentaire sur son île septentrionale d’Hokkaido, a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense, quelques jours après que la Corée du Nord a lancé un missile qui a survolé cette région.

« Nous installerons un système PAC-3 vers la mi-journée » sur une base des Forces d’autodéfense terrestres (nom de l’armée de terre nippone) dans la pointe sud de Hokkaido, a indiqué Kensaku Mizuseki.

Selon les autorités locales, le gouvernement a déjà déployé un système de défense antimissiles Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) dans une autre partie de Hokkaido. Kensaku Mizuseki a cependant refusé de préciser où étaient placés au Japon les autres systèmes PAC-3, pour des raisons de confidentialité.

Probables élections anticipées au Japon

Cette recrudescence de moyens de défense découle de l’activité redoublée de la Corée du Nord. En moins d’un mois, Pyongyang a effectué un sixième test nucléaire et tiré deux missiles au-dessus du territoire japonais. « Le but est d’établir l’équilibre des forces avec les Etats-Unis et de faire en sorte que les dirigeants américains n’osent même plus envisager une option militaire contre la République populaire démocratique de Corée », a indiqué samedi le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-Un, cité par l’agence locale KCNA.

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a de son côté déclaré que son pays « ne tolérerait jamais les provocations de la Corée du Nord » et a exhorté la communauté internationale à faire davantage pression sur Pyongyang. Le dirigeant nippon, dont la popularité est mise à mal par diverses affaires, envisagerait de provoquer des élections anticipées à la faveur de la crise nord-coréenne. « Pour lui, c’est comme une aide divine », commente Shinichi Nishikawa, politologue de l’Université Meiji.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a déjà condamné vendredi le tir de missile « hautement provocateur » effectué le même jour au-dessus du Japon par le régime nord-coréen, en réponse aux récentes sanctions de l’ONU. « Ces actions sont une menace pour la région mais aussi pour tous les Etats membres de l’ONU », a dénoncé le Conseil.