Attentat à Londres: La police annonce une arrestation «importante»

La police britannique a annoncé ce samedi avoir procédé à « une arrestation importante » en lien avec l’attentat à la bombe artisanale qui a fait 30 blessés dans une station de métro de Londres, vendredi en pleine heure de pointe.

« Nous avons fait une arrestation importante dans notre enquête ce matin », a indiqué la police dans un communiqué. Le suspect, un homme de 18 ans, a été arrêté ce samedi matin par la police du Kent (sud-est de l’Angleterre) « dans la zone portuaire de Douvres » en lien avec des faits « terroristes », a-t-elle précisé dans un communiqué.

Niveau d’alerte critique maintenu

Scotland Yard a ajouté que l’enquête se poursuivait et que le niveau de menace terroriste restait « critique » et que les policiers armés déployés restaient en place pour assurer la sécurité. Appelant les Londoniens à la plus grande vigilance, le porte-parole de la police les a enjoints à communiquer toutes les informations dont ils disposaient pouvant faire avancer les investigations.

« Cette arrestation va conduire à plus d’activité de la part de nos officiers. Pour des raisons liées à l’enquête, nous ne donnerons pas plus d’information à ce stade sur l’homme que nous avons arrêté » a-t-il poursuivi..

Au total, 45 témoins ont été entendus par la police, 77 images and vidéos ont été transmises aux enquêteurs.