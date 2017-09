Attentat de Londres: Ce que l'on sait de l'attaque dans le métro de la capitale britannique

Les policiers sont sur les lieux après un "incident" dans une station de métro de Londres — DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Un attentat, le cinquième en six mois à Londres, a eu lieu ce vendredi matin dans le métro de la capitale britannique. 20 Minutes revient sur ce que l’on sait de cette attaque.

Une explosion provoquée par un engin artisanal

L’attentat, qui n'a pas été revendiqué, s’est produit vers 08h20 (07h20 GMT) dans la station de Parsons Green, située dans un quartier aisé du sud-ouest de la capitale britannique. Selon des témoins cités par le journal The Sun, une « explosion » s’est produite dans une rame du métro, blessant des passagers, brûlés au visage. Un témoin, Peter Crowley, a dit avoir vu « une boule de feu », et posté sur son compte Twitter des photos montrant son front brûlé.

Des photos diffusées sur Twitter montraient ce qui pourrait être l’origine de l’attentat : un seau blanc en train de brûler dans un sac en plastique de supermarché à l’intérieur d’une rame de métro, à proximité des portes automatiques, et dont sortaient des fils électriques.

A bomb in a bag for life. Peak identity politics. #districtline pic.twitter.com/Gf3ByXGp33 — Katie Hopkins (@KTHopkins) September 15, 2017

Selon Sky News, la police étudie la piste d’un engin artisanal qui n’a pas totalement explosé. Neil Basu, un responsable de l’antiterrorisme, a évoqué un acte « terroriste ».

Dix-huit personnes blessées et hospitalisées

Dix-huit personnes ont été hospitalisées, ont annoncé les services d’ambulance de la ville. « Plusieurs personnes ont été blessées », avait déclaré plus tôt la police dans un communiqué.

Le gouvernement se réunit dans l’après-midi

Tenue informée de l’évolution de la situation, la Première ministre Theresa May a adressé « ses pensées » aux blessés et aux services d’urgence qui « une fois de plus, ont réagi rapidement et courageusement à un incident terroriste présumé ».

La cheffe de l’exécutif présidera une réunion d’urgence de son cabinet dans l’après-midi.

Peu après l’attentat, le maire de Londres Sadiq Khan a condamné les « individus ignobles qui tentent d’utiliser le terrorisme pour nous toucher et détruire notre mode de vie ».