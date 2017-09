VIDEO. Londres: L'incident du métro considéré comme un acte «terroriste»

Les policiers sont sur les lieux après un — DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Une attaque terroriste a eu lieu ce vendredi matin dans une station du métro londonien, dans le sud-ouest de la capitale britannique. La police fait état de « plusieurs blessés ».

Un sceau blanc à l’origine d’une explosion ?

Jusque-là qualifiés d'« incident », les faits ont été considérés comme un acte « terroriste » par les autorités. Selon des témoins cités par le journal le Sun, une « explosion » s’est produite à l’heure de pointe dans une rame du métro, blessant des passagers, brûlés au visage.

The Met’s Counter Terrorism Command are investigating after the incident at #ParsonsGreen tube station is declared a terrorist incident — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 15, 2017

Witness says some were ‘really badly burned’ adding that ‘their hair was coming off’. https://t.co/TVNbsimSkO pic.twitter.com/0I7v3MCEU9 — Metro (@MetroUK) September 15, 2017

Une journaliste du site Metro.co.uk, présente sur place, a elle aussi évoqué des personnes blessées au visage. Des photos diffusées sur Twitter montrent un seau blanc en train de brûler dans un sac en plastique de supermarché à l’intérieur d’une rame de métro.

I'm in contact with @metpoliceuk and emergency services about the incident at Parsons Green. Follow @metpoliceuk for updates & advice. — Mayor of London (@MayorofLondon) September 15, 2017

Les autorités ont demandé aux passagers d’éviter le secteur. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a indiqué être en contact avec les autorités et suivre la situation.

Witnesses at scene report lots of people shouting and screaming - with people trampled as people tried to exit the station quickly pic.twitter.com/EjEmqf7JZ9 — Sky News (@SkyNews) September 15, 2017

La Première ministre britannique, Theresa May, va présider une réunion d’urgence cet après-midi, rapporte The Independent.