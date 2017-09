VIDEO. Donald Trump condamne officiellement les suprémacistes blancs... et relance la polémique sur Charlottesville

POLITIQUE Peu après avoir signé la résolution, le président des Etats-Unis a semblé renvoyer une nouvelle fois dos à dos les suprémacistes blancs et les manifestants antiracistes...

Le président américain Donald Trump, photographié le 12 septembre 2017 à Washington. — Alex Brandon/AP/SIPA

Elle « rejette les nationalistes blancs, les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan, les néo-nazis et les autres groupes prônant la haine », selon un communiqué de la Maison Blanche. Ce jeudi, Donald Trump a promulgué une résolution du Congrès condamnant officiellement les violences de Charlottesville (Virginie).

« En tant qu’Américains, nous nous opposons à la haine et au racisme »

En août dernier, lors d’une manifestation, un sympathisant néo-nazi avait foncé dans la foule avec sa voiture. Heather Heyer, une manifestante antiraciste, avait été tuée, et 19 personnes blessées.

Dans la foulée, Charlottesville avait été le théâtre de confrontations violentes entre d’un côté le Ku Klux Klan et des militants suprémacistes blancs et, de l’autre, de nombreux « antiracistes ». Pendant deux jours, les deux camps s’étaient opposé au déboulonnage d’une statue de général confédéré.

Dans un second communiqué de la Maison Blanche, publié ce jeudi, le président américain a assuré, « avoir été heureux » de signer la résolution. « En tant qu’Américains, nous condamnons les récents actes de violence à Charlottesville et nous nous opposons à la haine, au sectarisme, au racisme sous toutes ses formes », a ajouté Donald Trump.

Des torts, mais aussi des gens « très bien » « des deux côtés »

Des propos à l’opposé de ceux, ambigus, prononcés au lendemain des violences de Charlottesville. Donald Trump avait effectivement suscité la stupeur parmi la classe politique américaine, y compris dans son camp républicain, par ces commentaires ambivalents. Tout en condamnant les suprémacistes blancs et les néo-nazis, il avait déclaré qu’il y avait des torts, mais aussi des gens « très bien » « des deux côtés ».

Ces propos avaient provoqué un tollé et fait plonger la cote de popularité de Donald.

Cependant, jeudi, le président des Etats-Unis a semblé renvoyer une nouvelle fois dos à dos les suprémacistes blancs et les contre-manifestants antiracistes.

« Je pense que à la lumière de l’arrivée des Antifas, si vous voyez un peu ce qui se passe de ce côté-là, vous avez aussi des mecs plutôt méchants de l’autre côté », a laché le milliardaire rompu à l’exercice de la provocation.

« Un tas de gens disent, des gens l’ont même écrit : "peut-être bien que Trump a raison" »

Le président a fait ici allusion à un groupe d’anti-fascistes vêtus de noir et masqués qui, le 28 août, avait violemment pris à parti ses partisans et des militants d’extrême-droite à Berkeley, en Californie.

« J’ai dit, vous avez aussi des gens très mauvais de l’autre côté, et c’est vrai », a ajouté Donald Trump. « Mais, maintenant à cause de ce qui s’est passé depuis avec les Antifa… vous regardez ce qui s’est vraiment passé depuis Charlottesville et un tas de gens disent, des gens l’ont même écrit : "peut-être bien que Trump a raison". »