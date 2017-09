Trump négocie sur l'immigration, ses supporteurs crient à la trahison

La une du site conservateur Drudge Report sur la «dream team» Donald Trump et Nancy Pelosi. — DRUDGE REPORT

Il remet ça. Après avoir passé un accord surprise avec les démocrates sur la dette, Donald Trump négocie à nouveau avec l’opposition sur l’immigration. Mercredi soir, les leaders démocrates ont annoncé avoir trouvé un accord avec le président pour régulariser les dreamers, ces 700.000 jeunes sans-papiers arrivés enfants aux Etats-Unis. Jeudi matin, Donald Trump a démenti mais clairement indiqué qu’un compromis était en vue. Et ses supporteurs, qui ont chanté « Build the wall » et « No amnesty » pendant toute la campagne, s’étranglent.

Le président américain a tenté d’éteindre l’incendie sur Twitter jeudi matin, expliquant : « Aucun accord n’a été passé la nuit dernière. [Des dépenses] massives pour sécuriser la frontière devraient être acceptées en échange de mon consentement. Et cela serait soumis à un vote. Le MUR, qui est déjà en cours de construction avec la rénovation des clôtures/murs existants, continuera à être construit ».

« Amnesty Don »

Pour ses supporteurs, ces concessions représentent une véritable trahison. Le site nationaliste Breitbart News, pierre angulaire du succès de Trump pendant la campagne, a fait sa une, mercredi soir, sur le titre « Amnesty Don ».

Breitbart front page reaction to the potential DACA deal pic.twitter.com/dnt9rNjxHm — Max Tani (@maxwelltani) September 14, 2017

Le très influent site conservateur Drudge Reports se lâche avec une photo de la « dream Team » Donald Trump et Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates à la Chambre et ennemie jurée des conservateurs.

La commentatrice Ann Coulter, elle, demande « Qui ne veut désormais pas que Trump soit destitué ? » et soutient le « président Pence ».

At this point, who DOESN'T want Trump impeached? https://t.co/g1mMhmm8ng — Ann Coulter (@AnnCoulter) September 14, 2017

If we're not getting a wall, I'd prefer President Pence. https://t.co/g1mMhmm8ng — Ann Coulter (@AnnCoulter) September 14, 2017

« Aucune promesse n’est crédible »

« Travel ban », accord de Paris, traités commerciaux… Jusqu’à présent, les supporteurs de Donald Trump lui sont restés fidèles car sur les gros dossiers, il a fait ce qu’il avait promis pendant la campagne. Mais pour l’élu ultra-conservateur Steve King, si le président régularise les dreamers et ne construit pas de mur, sa « base sera explosée, détruite, irréparable et désabusée à tout jamais. Aucune promesse ne sera crédible ».

@RealDonaldTrump If AP is correct, Trump base is blown up, destroyed, irreparable, and disillusioned beyond repair. No promise is credible. https://t.co/uJjxk6uX5g — Steve King (@SteveKingIA) September 14, 2017

Toujours là pour une bonne récupération politique, l’ancien grand prêtre du KKK, David Duke, se pose en sauveur sous les traits d’un marcheur blanc de Game of Thrones.

A new meme sent by a supporter in the wake of the Trump amnesty tweets! pic.twitter.com/ZGz5UVs34y — David Duke (@DrDavidDuke) September 14, 2017

« Est-ce que Trump est fini si l’accord avec Schumer est confirmé ? », demande l’adepte des saluts nazis Richard Spencer. « He is dead to me » (Il est mort à mes yeux), répondent 69 % de ses followers. Le divorce semble consommé.