Malaisie: L'incendie d'une école fait 24 morts

Kuala Lumpur (Malaisie). — Google Maps

Vingt-quatre personnes, pour l’essentiel des élèves, ont été tuées dans l’incendie jeudi d’une école religieuse à Kuala Lumpur, a annoncé un responsable local, l’un des pires drames de ces dernières années en Malaisie.

Le feu s’est déclaré peu avant l’aube dans l’école Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah, située dans le quartier de Datuk Keramat, à majorité musulmane. Les pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux et l'incendie a été éteint au bout d'une heure. «Les enfants essayaient désespérément d'échapper aux flammes», a déclaré à la télévision le ministre des Territoires de la Fédération de Malaisie, Tengku Adnan Tengku Mansor.

«Des grilles en métal les empêchaient de sortir du bâtiment en feu», a-t-il ajouté. Le directeur de la police de Kuala Lumpur, Amar Singh, a déclaré que «les corps étaient entièrement brûlés». «Malheureusement, il n'y avait qu'une seule entrée, donc ils ne pouvaient pas s'échapper. Tous les corps ont été découverts regroupés les uns sur les autres», a-t-il ajouté.

L’un des pires drames des 20 dernières années

Des responsables locaux avaient annoncé initialement la mort de 25 personnes, mais la police a revisé ce bilan à 24: 22 étudiants et deux enseignants. «Je pense que c'est l'un des pire drame dans le pays au cours des 20 dernières années. Nous enquêtons sur les causes de l'incendie», a observé pour sa part le directeur du Centre d'incendie et de secours de Kuala Lumpur, Khirudin Drahman.

Cette école religieuse opérait sans licence, a déclaré le ministre des Territoires. Des représentants des autorités locales avaient récemment attiré l'attention sur les conditions de sécurité incendie dans de tels établissements, selon des médias locaux.

L’incendie s’est déclaré dans des chambres avant l’aube, selon un responsable des services d’incendie et de secours sur place. Les pompiers se sont rendus sur les lieux en l’espace de quelques minutes, selon la même source.