La Maison Blanche veut le renvoi d'une journaliste ayant qualifié Trump de «suprémaciste blanc»

C’est le combat médiatique du moment aux Etats-Unis. La Maison Blanche a estimé mercredi qu’une journaliste de la chaîne sportive ESPN devrait être licenciée pour avoir qualifié le président américain Donald Trump de « suprémaciste blanc » sur Twitter.

« C’est l’un des commentaires les plus scandaleux qu’on puisse faire et je pense que c’est sûrement un motif de licenciement pour ESPN », a commenté la porte-parole de la présidence, Sarah Huckabee Sanders, interrogée sur le message de Jemele Hill, co-présentatrice de Sportscenter, l’émission phare de la chaîne TV.

Let's be clear: The Administration just encouraged a private employer to fire someone over criticism of Trump. https://t.co/rEW6mYwgNn