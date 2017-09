Un mort et trois blessés dans une fusillade dans un lycée américain

Une fusillade dans un lycée de Spokane, dans l'Etat de Washington, a fait au moins un mort et trois blessés, le 13 septembre 2017. — KHQ TV

Au moins un mort et trois blessés. C’est le bilan d’une fusillade dans un lycée de l’Etat de Washington, dans le nord-ouest des Etats-Unis, selon les médias locaux. Les autorités ont confirmé l’arrestation du tireur mais n’ont pas encore donné de bilan officiel.

D’après la chaîne locale KREM, appartenant au réseau CBS, un étudiant a été tué et trois autres élèves sont hospitalisés dans un état stable. KREM ajoute que le tireur suspecté a été arrêté, citant le chef des pompiers Brian Schaeffer. Le quotidien Spokesman Review évoque quant à lui jusqu’à six blessés et deux admissions à l’hôpital sans donner de détail sur l’étendue des blessures.

« Coeur brisé »

La fusillade a démarré au lycée Freeman High School de Rockford, près de Spokane, vers 10H00 (19h00 heure de Paris), selon ces médias. « La fusillade du lycée Freeman ce matin nous brise le coeur », a commenté le gouverneur de l’Etat de Washington Jay Inslee dans un communiqué

Multiple callers reporting shots fired by Freeman High School. WSP and SCSO responding.

-Steve — Spokane News (@Spokane_News) September 13, 2017

La police de Spokane a indiqué sur Twitter que les écoles du district de Freeman étaient en « confinement » à cause d’une « fusillade ». A la mi-journée, le shérif de cette petite ville a indiqué que la situation n’était plus « active » après l’arrestation d’un suspect.