Royaume-Uni: Un chien sous crack tue son maître pendant une interview de la BBC

Il était visiblement sous l’emprise de la drogue. En mars dernier, un chien a tué son maître en le blessant mortellement au visage et à la gorge. D’après les dernières informations du Guardian publiées ce mardi, l’animal avait probablement consommé du crack.

Le drame avait eu lieu devant des journalistes de la BBC. Dans le cadre d’un documentaire sur la drogue, ils étaient en tournage dans le nord de Londres (Royaume-Uni), dans l’appartement de Mario Perivoitos, le propriétaire d’un staffordshire bull-terrier.

Le soir des faits, le maître de l’animal avait fait une crise d’épilepsie. Le chien lui avait alors sauté à la gorge en lui broyant le larynx. L’équipe de tournage avait réussi à écarter le chien, mais trop tard. L’homme âgé de 41 ans avait succombé à ses blessures quelques heures plus tard à l’hôpital.

Dog that mauled owner to death had 'probably taken crack cocaine' https://t.co/hgw46WlqxJ