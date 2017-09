Corée du Nord: L’essai nucléaire était 16 fois plus puissant que Hiroshima

L’essai nucléaire nord-coréen du 3 septembre a dégagé une puissance de 250 kilotonnes, soit plus de 16 fois celle de la bombe atomique d’Hiroshima, ont affirmé ce mercredi des experts américains, révisant en nette hausse des estimations antérieures.

Pyongyang a affirmé que l’engin testé il y a dix jours était une bombe H suffisamment petite pour être montée sur un missile. Ce sixième essai nucléaire a entraîné le vote au Conseil de sécurité d’une huitième résolution de sanctions contre la Corée du Nord.

