VIDEO. Ouragan Irma: Ces américains sortis dans les rafales de vent malgré le danger

Le vent emporte les parapluies à Jacksonville (Floride), le 10 septembre 2017. — Bob Self/AP/SIPA

Après avoir ravagé Saint-Martin et une partie des Antilles, l’ouragan Irma a continué son chemin vers la Floride. La plupart des habitants ont évacué la région pour se mettre en sécurité. Mais certains ont préféré rester sur place pour défier les rafales de vent allant jusqu’à 150 km/h.

En direct sur la télévision américaine, un kite-surfeur a profité des premières rafales, et ce, alors même qu'un jeune surfeur est mort en voulant aussi profiter des vagues... badaud a tenté de prendre une photo souvenir au bord de la mer et a manqué de se faire happer par une vague. Les images les plus impressionnantes proviennent du météorologue professionnel Juston Drake.

« Le chasseur de tempêtes » a décidé de se rendre au cœur d’Irma pour documenter le phénomène, comme il le fait depuis des années. Il a notamment quantifié la puissance du vent.