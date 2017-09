VIDEO. Washington: Un chauffeur de bus suspendu pour avoir lu le journal en conduisant

Ah, lire le journal dans le bus. Un moment de détente bien agréable et un passe-temps bien inoffensif. Sauf si on est assis à la place du conducteur. Un chauffeur de bus de la capitale américaine a ainsi été suspendu après avoir été filmé vendredi par un passager en train de feuilleter un périodique, rapporte le Washington Post.

Should my bus driver be reading and flipping pages in the newspaper while driving? @wmata @nbcwashington pic.twitter.com/C8aLAzCzqa