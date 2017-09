VIDEO. Floride: A Miami, l'ouragan Irma inonde les rues et casse les grues

L'avenue Brickell sous les eaux à Miami, le 10 septembre 2017. — Mike Stocker/AP/SIPA

Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour la Floride dimanche, permettant ainsi de débloquer des moyens supplémentaires pour venir en aide à la péninsule balayée par Irma. Les vents de l'ouragan ont soufflé fort dimanche sur Miami, où les quartiers du bord de mer ont été inondés et plusieurs grues se sont effondrées sous les rafales.

Brickell area in #Miami taking the surge from #Irma. It's as deep as 2' at SE 12th St. & Brickell Ave. pic.twitter.com/UAhcDLij6N — Mike Seidel (@mikeseidel) September 10, 2017

Le quartier de Brickell est en partie inondé « par la marée qui passe au-dessus des digues », témoigne Steven Schlacknam, un artiste de 51 ans réfugié dans son appartement du 37e étage. « La jetée en bois a pratiquement disparu », ajoute-t-il. Des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent que la mer s'est avancée sur plusieurs centaines de mètres pendant la tempête.

If you ever wanted to see what the eye wall and eye of a hurricane looks like, @mikebettes is in it RIGHT NOW

TUNE IN to the @weatherchannel pic.twitter.com/JstEA4y7Rd — Greg Diamond (@gdimeweather) September 10, 2017

Un journaliste de la chaîne The Weather Channel a tweeté deux photos de la 12e rue, une petite voie entre la mer et l'avenue Brickell. L'une est une capture d'écran de Google View, prise sous le soleil. L'autre, prise dimanche, montre la rue submergée par 80 cm d'eau dans ce quartier du front de mer, régulièrement inondé.

Same street in Miami before #Irma compared to the current situation! An example of storm surge! pic.twitter.com/4MK2jrwZvK — Alex Wallace (@TWCAlexWallace) September 10, 2017

Miami se préparait à subir l'impact direct de l'ouragan avant qu'Irma change sa trajectoire vers l'ouest. Mais les rafales ont quand même atteint 145 km/h, assez pour plier les palmiers qui bordent le littoral et abattre les grues de chantiers. Dans un des nombreux chantiers du centre-ville, le bras d'une grue a rompu et terminé sa course sur le toit d'un immeuble en construction.

Crane collapses in Miami during Hurricane Irma. Latest updates: https://t.co/bgw0xmplsS 📷 Gideon J. Apé pic.twitter.com/XValp54MPs — NBC News (@NBCNews) September 10, 2017

Couvre-feu sur la ville

Un ordre d'évacuation a été lancé et un couvre-feu a été instauré sur la ville. La municipalité a conseillé à ceux qui refusaient de partir de ne pas se réfugier dans les bâtiments entourés par des grues.

« Nous avons dans la ville de Miami environ 25 grues, dont certaines sont à 240 mètres du sol », précise Daniel Alfonso, un responsable de la municipalité. Ces grues sont faites pour résister à des vents de 233 km/h mais « le bras d'une grue et son contrepoids pèsent entre 3,6 et 4,5 tonnes, ça peut faire beaucoup de dégâts si ça tombe ».

>> A lire aussi : Un shérif américain rappelle qu’il ne sert à rien de tirer sur l’ouragan

En face, l'île de Miami Beach s'était préparée au pire. Sur la fameuse promenade donnant sur la plage et ses cabines colorées pour maîtres-nageurs, la plupart des commerces avaient fermé, leurs fenêtres et portes renforcées par des planches en bois. Irma a finalement fait peu de dégâts, au grand soulagement des habitants.

Exposed grass beds along North Shore Park on Tampa Bay. You never see this. The power of #HuricaneIrma #TBTIrma @TB_Times pic.twitter.com/6CZ5eO4WZF — Thomas C. Tobin (@ThomasCTobin) September 10, 2017

Sur la Lincoln Road, artère touristique qui traverse la ville d'est en ouest, on a compté 30 cm d'eau, selon les résidents. Elmer Gomez, un serveur guatémaltèque de 30 ans, s'est calfeutré dans son appartement au 3e étage avec trois autres personnes. « Nous avons passé le temps en dormant et en jouant aux cartes », raconte-t-il.