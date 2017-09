EN DIRECT. Ouragans Irma et Jose: Irma reclassé en catégorie 4 à l'approche de la Floride

9h39 : Miami, déjà sous l’eau, à l’approche de l’ouragan Irma

Un reporter de la chaîne américaine WSVN se trouve à Miami, où l’eau commence déjà à monter, avant même le passage de l’ouragan.

Starting to see some Miami Beach street flooding -- this is 30th Street near Collins. @wsvn #HurricaneIrma pic.twitter.com/B4N6EgC6gj

Intense wind and rain on Miami Beach. Trees down. #HurricaneIrma is here -- and we're not even getting the eye. Wind hasn't let up. @wsvn pic.twitter.com/qsEmE6FAGi