Mexique: Après le séisme qui a fait 65 morts, les recherches s'arrêtent

Juchitan, le 9 septembre 2017 — JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MEXIQUE

Deux jours après le séisme de magnitude 8,2, le plus fort depuis un siècle au Mexique, les recherches s’arrêtent. Toute la nuit et malgré les répliques incessantes, secouristes, militaires et policiers ont fouillé les ruines de Juchitan dans le sud du pays, la commune la plus touchée par la secousse survenue jeudi soir qui a fait au moins 65 morts selon un nouveau bilan, auxquels s'ajoutent les deux personnes tuées au passage de l'ouragan Katia.

« Il ne reste plus personne sous les décombres. La majorité (des survivants) a été secourue presque immédiatement par les familles et les voisins », a assuré aux journalistes Roberto Alonso, coordinateur d’une équipe de secours. Selon lui, il ne subsiste qu’un doute, sur la présence ou non d’un policier sous les gravats de la mairie, construction colorée de style colonial qui a été réduite en miettes.

Trois jours de deuil national

L’épicentre du tremblement de terre qui a frappé le sud du Mexique, faisant également plus de 200 blessés, était situé dans le Pacifique, à environ 100 kilomètres au large de Tonala (Etat du Chiapas), selon le centre géologique américain USGS. Les autorités ont décrété trois jours de deuil national.

L’Etat d’Oaxaca a été le plus affecté, avec 45 morts, dont au moins 36 à Juchitan. Voitures ensevelies sous les gravats, pans de murs renversés, morceaux de verre ou de bois jonchant les rues : cette localité de 100.000 habitants entourée de montagnes à la végétation tropicale était défigurée.

Les aéroports et les ports fonctionnent normalement

Le président Enrique Peña Nieto a survolé en hélicoptère les zones affectées de l’Etat d’Oaxaca, dont Juchitan, où il a écouté vendredi les récits de ses habitants avant de se rendre au Chiapas. « C’est le plus grand tremblement de terre de l’histoire du Mexique, mais nous sommes là, Oaxaca est debout », a assuré le gouverneur de l’Etat, Alejandro Murat, sur une radio locale, précisant que l’armée avait déployé plus de 1.000 hommes dans la région. Des vivres et des milliers de matelas et de couvertures « sont en cours d’acheminement », a-t-il promis.

Plus de 720 répliques du séisme ont été enregistrées depuis jeudi soir, selon le Service sismologique mexicain, mais les aéroports et les ports fonctionnent normalement.

En septembre 1985, un séisme de magnitude 8,1 avait dévasté une grande partie de la capitale et fait plus de 10.000 morts.