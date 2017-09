Ouragans Irma et Jose: Le ministère de l'Intérieur décrète un couvre-feu entre 19h et 7h à Saint-Martin jusqu'à mercredi

9h19: Plus de 5,6 millions de personnes appelées à évacuer la Floride

Les autorités américaines ont appelé 5,6 millions de personnes à évacuer la Floride alors qu'approche l'ouragan Irma, repassé en catégorie 5, a annoncé la direction des opérations d'urgence. Après avoir fait au moins 19 morts durant son passage sur les Caraïbes, Irma a frappé Cuba tard vendredi et devait toucher la Floride tard samedi soir via l'achipel des Keys, avant de venir frapper Miami avec des vents attendus à 240 km/h, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).

"Nowhere in the Florida Keys will be safe," NWS warns ahead of Irma https://t.co/US7UVWANAA pic.twitter.com/NBVMPEnGyI