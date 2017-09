Incendies: Au Portugal, 214.000 hectares partis en fumée depuis janvier

Les feux de forêt au Portugal ont dévasté 214.000 hectares de végétation depuis le début de l'année — Mariam A. Montesinos/EFE/SIPA

Les feux de forêt au Portugal ont dévasté 214.000 hectares de végétation depuis le début de l’année, soit plus de trois fois la moyenne observée au cours de la dernière décennie, selon une estimation provisoire publiée mardi par l’Institut de la conservation de la nature et des forêts (ICNF).

Ces incendies, qui ont ravagé 115.000 hectares de forêts et 99.000 hectares de broussailles, ont été attisés par les conditions météorologiques particulièrement défavorables qu’a connu le pays, touché à 80 % par une sécheresse sévère ou extrême.

>> A lire aussi : Un pilote d'hélicoptère meurt dans le crash de l'appareil alors qu'il luttait contre un incendie

Entre début janvier et fin août, les pompiers ont dû venir à bout d’un peu plus de 12.000 incendies ou départs de feu, contre 9.100 à la même période l’année dernière.

Nombre record d’incendies au mois d’août

Le mois d’août a enregistré le plus grand nombre d’incendies (3.921) et la surface brûlée la plus étendue (81.313 hectares).

Depuis janvier, les 123 grands incendies recensés ont été responsables à eux seuls de 193.000 hectares consumés, soit 90 % de la surface totale partie en fumée.

En 2003, la surface brûlée avait atteint un record de près de 426.000 hectares. Mais l’année 2017 restera marquée par l’incendie le plus meurtrier de l’histoire du Portugal, qui s’est déclaré le 17 juin près de Pedrogao Grande, dans le centre du pays, faisant 64 morts et plus de 250 blessés.