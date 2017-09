VIDEO. Journée internationale de la charité: Les Français sont-ils radins?

Paris le 04 fevrier 2013. Illustration epargne argent billet de banque tenus dans une main. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Radins, les Français ? C’est le constat que dresse la fondation Charities Aid Fondation. Dans son dernier rapport, le World Giving Index 2016, la France occupe seulement la… 81e place des pays les plus généreux au monde ! Parmi les bons élèves, on retrouve la Birmanie, les États-Unis mais aussi l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ce classement est néanmoins à relativiser. Selon la dernière enquête de France Générosité, 60 % des Français font des dons caritatifs. Dons du sang, bénévolats, partenariats, dons financiers… Près de 2,5 milliards d’euros sont récoltés chaque année par des associations et fondations (Action contre la faim, Aides, Amnesty International, Unicef, Sidaction…).

En cette journée internationale de la charité, célébrée chaque 5 septembre en souvenir de Mère Teresa, disparue le 5 septembre 1997, et si vous vous posiez la question : « Et moi, suis-je généreux ? » La réponse, bien entendu vous appartient!