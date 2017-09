VIDEO. Australie: Douze blessés lors d'une compétition de «burn»

Le rassemblement festif a tourné au cauchemar. Dimanche, à Alice Springs, dans le centre de l'Australie, un accident lors d'une compétition de «burn» a blessé douze personnes dont une très grièvement, rapporte la BBC.

Le «burn» ou burnout en anglais est une discipline qui consiste à enchaîner des dérapages en voiture pour «brûler» (burn, en anglais) la gomme des pneux, ce qui dégage une épaisse fumée. Or dimanche, lors d'un de ces «burns», sans qu'on sache pour l'instant pour quelle raison, une voiture a projeté de l'essence enflammée sur les spectateurs.

Brûlés à 20%

Douze personnes ont été arrosées de carburant et blessées, et 11 d'entre elles ont été hospitaliées dont 4, plus gravement touchées, ont été transportées par hélicoptère au Royal Adelaide Hospital, situé dans le Sud de l'Australie. Parmi ces 4 blessés figurent un homme de 47 ans et son fils de 19 ans, dont le corps a été brûlé à 20 %, notamment au visage et aux bras.

Juste après l'accident, les organisateurs ont interrompu la compétition tandis que la police australienne a commencé ses investigations. Environ 14.000 personnes ont assisté à cet événement intitulé le «Ultimate Festival of Wheels».