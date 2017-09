Birmanie: Malala Yousafzai dénonce le silence d'Aung San Suu Kyi sur les Rohingyas

La jeune prix Nobel de la paix Malala Yousafzai a critiqué ce lundi son homologue Aung San Suu Kyi pour sa gestion du drame de la minorité des musulmans rohingyas en Birmanie, prenant la tête des protestations internationales.

« Chaque fois que je regarde les informations, j’ai le cœur brisé face aux souffrances des musulmans rohingyas de Birmanie », écrit la jeune Pakistanaise sur son compte Twitter, suivi par près de 850.000 personnes.

My statement on the #Rohingya crisis in Myanmar: pic.twitter.com/1Pj5U3VdDK