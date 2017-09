EN DIRECT. Corée du Nord: Le pays aurait réussi à miniaturiser l'arme nucléaire... De nouvelles sanctions réclamées après l'essai d'une bombe H...

11h14 : Les relations entre les Etats-Unis et la Corée du Sud dégradées ?

Depuis dimanche, Donald Trump ne s'est toujours pas entretenu par téléphone avec le président sud-coréen. Via son compte Twitter, le président américain a même critiqué l'attitude de Séoul, expliquant que « la Corée du Sud est en train de se rendre compte que leur discours d'apaisement vis-à-vis du Nord ne marchera pas. Ils [Les Nord-Coréens] ne comprennent qu'une seule chose ! ».

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!